AA 22.09.2025 06:52

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine el koydu

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinde Filistinliye ait bir eve el koydu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir Filistinlinin evine el koydu
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, çok sayıda silahlı İsrailli, Eski Şehir bölgesindeki Cabari Mahallesi'nde Filistinli Akka Abdulmecid Cabari'ye ait bir odadan oluşan eve ve çevresine el koyarak İsrail bayrağı astı.

Haberde, İsraillilerin 3 Eylül'de El Halil'de Nasr ailesinin evine el koyduğu anımsatıldı.

Sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları Savunucuları Grubu üyesi Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakınlardaki yasa dışı yerleşim karakolundan gelen onlarca İsraillinin, eşyalar ve merdivenler taşıyarak eve yöneldiklerini aktardı.

Cabir, gasbedilen evin Filistinlilerin ikamet ettiği bir mahallenin merkezinde bulunduğunu belirtti.

El Halil Protokolü

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında Ocak 1997'de El Halil (Hebron) Protokolü imzalanmıştı.

Kentin, "H1" ve "H2" olarak taksim edildiği protokolde, "H1" olarak adlandırılan ve şehrin yüzde 80'ini oluşturan bölgenin Filistin'in kontrolü altında olması öngörülmüştü.

"H2" şeklinde isimlendirilen ve Harem-i İbrahim Camisi ile Eski Şehir'i içine alan yüzde 20'lik alanda sivil yönetim Filistin'e, güvenlik ise İsrail'in denetimine devredilmişti.

Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
