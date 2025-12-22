Hafif Yağmurlu 7.3ºC Ankara
AA 22.12.2025 15:16

MEB: 612 bin çocuğun okula gitmediği iddiası gerçeği yansıtmıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bir ulusal gazetedeki köşe yazısında yer alan "Rapora göre zorunlu eğitim çağında 6-17 yaş arası 612 bin çocuk hiç okula gitmiyor" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MEB: 612 bin çocuğun okula gitmediği iddiası gerçeği yansıtmıyor

MEB'den, bir ulusal gazetede yayımlanan "Kızların okutulmaması kimyasal silahtır" başlıklı köşe yazısına ilişkin açıklama yapıldı.

Yazıda yer verilen "Eğitim Reformu Girişimi, eğitimde okullaşmaya dair çok önemli bir rapor yayınladı. Rapora göre, zorunlu eğitim çağında 6-17 yaş arası 612 bin çocuk hiç okula gitmiyor. Okula gitmeyenlerin yüzde 46,5'i kız çocuğu ve yüzde 53,5'i erkek çocuğu." ifadelerinin gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, Türkiye'de zorunlu eğitim çağındaki nüfusun okullaşma oranlarının uluslararası standartlara eriştiği ve birçok göstergede OECD ortalamalarının üzerine çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"OECD'nin 'Bir Bakışta Eğitim 2025' raporuna göre, zorunlu eğitimin karşılaştırılabilir olduğu 6-14 yaş grubunda okullaşma oranı Türkiye'de yüzde 99 olup bu oran, yüzde 98 olan OECD ortalamasının üzerindedir. Aynı rapora göre, 6-14 yaş aralığındaki kız çocuklarının okullaşma oranı, ülkemizde yüzde 99,19'dur. Eğitim dışında olduğu iddia edilen çocuk sayısı, 'yabancı uyruklu nüfusu da içeren çağ nüfusu' ile 'yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için hesaplanan okullaşma oranları'na ilişkin verilerin bir arada değerlendirilmesinden kaynaklı hatalı bir hesaplamaya dayandırılmıştır.

Bilgi ve belgeye dayandırılmayan, hatalı bir hesaplamadan kaynaklı yanıltıcı bilgiler aktarılan, eğitim camiamız başta olmak üzere kamuoyu gündemini gereksiz meşgul eden bu ve benzeri haber, yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı
