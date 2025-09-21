Arap ülkeleri, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasından memnun

Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Fuad el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu devletlerin Filistin'i tanıma kararının, "işgalin sona ermesi ve Filistin halkının kendi devletini kurma hakkının gerçekleşmesi" yönündeki artan uluslararası iradeyle paralel alındığına işaret etti.

Mecali, bu kararın, 1967'de sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin tanınmasını hedefleyen uluslararası çabaların açıkça onaylanması anlamına geldiğini dile getirdi.

Lübnan

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İngiltere, Kanada ve Avustralya'ya, Filistin Devleti'ni tanıma konusunda attıkları tarihi adımlar için selamlarımı iletiyorum. Bu adım, 2002 Beyrut Zirvesi'nde kabul edilen Arap Barış Girişimi'nde de denildiği gibi bağımsız Filistin Devleti kurulmadan bölgemizde kalıcı bir çözüm veya istikrar olmayacağını teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "bu adımın bölgede barış umutlarını güçlendireceği ve iki devletli çözümün gerçekleşmesi yönündeki uluslararası çabaları destekleyeceği" kaydedildi.

Açıklamada, tüm ülkelerin, bu üç ülkeyi örnek alarak Filistin sorununa adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasına ve bölgedeki tüm halklar için güvenlik, istikrar ve refah sağlanmasına katkıda bulunmaları gerektiği belirtildi.

Umman

Umman Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, söz konusu adımın, iki devletli çözümün gerçekleşmesi ve bölgede güvenlik ve barışın temellerinin sağlamlaşmasını amaçlayan uluslararası çabalar bağlamında çok önemli bir gelişme olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Filistin'i henüz tanımamış olan devletlere benzer adımlar atma çağrısı yapıldı.

KİK

Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi, yaptığı açıklamada, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni resmen tanıma kararlarını memnuniyetle karşıladı ve bu tutumları "cesur" olarak nitelendirdi.

Önemli tarihi bir gelişme olarak nitelenen kararın, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni kurma hakkını temsil ettiği dile getirildi.