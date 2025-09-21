Açık 17.9ºC Ankara
Dünya
AA 21.09.2025 19:55

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'nin Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü

Indianapolis Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde bir otoparkta silahlı saldırı düzenlendiğine dair ihbar alındığı ifade edildi.

Açıklamada, olayda 5 kişinin vurulmuş halde bulunduğu, bu kişilerden 2'sinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 3'ünün de yaralı halde hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Aynı olayda 2 kişinin daha vurulduğuna ve bu kişilerin kendi imkanlarıyla olay yerinden kaçtığı bilgisi verilen açıklamada, bu kişilerden birinin hastaneye, diğerinin ise itfaiyeye başvurduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ABD Polis
