Filistin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Avustralya ve Kanada'nın tanıma kararından memnun

Bakanlık, Kanada, Avustralya ve İngiltere'nin, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Dışişleri Bakanlığının Filistin Devleti'nin tanınmasını memnuniyetle karşıladığı; İngiltere, Kanada ve Avustralya'ya teşekkür ettiği ifade edildi.

Filistin Devleti'ni tanımanın, uluslararası hukuk ve meşruiyet kararlarıyla uyumlu, cesur kararlar olduğu kaydedildi.

Tanıma kararının bu ülkelerin, işgali sona erdirme, bölgenin ve dünyanın güvenliğini, istikrarını ve refahını sağlayacak şekilde barışa ulaşma konusundaki hassasiyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca "Başta ABD olmak üzere Filistin Devleti'ni henüz tanımamış ülkelere, böyle bir tanıma sürecini başlatma" çağrısı yapıldı.