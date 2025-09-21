Polonya Kültür Bakanı: İsrail’in katıldığı Eurovision’a katılmamamız gerektiğini düşünüyorum

Bakan Cienkowska, bir radyo kanalına verdiği röportajda konuyla ilgili soruyu cevaplandırdı.

“İsrail’in katıldığı Eurovision’a katılmamamız gerektiğini düşünüyorum.” yanıtını veren Cienkowska, bunun bakan değil insan olarak kişisel görüşü olduğunu vurguladı.

Cienkowska, “O bölgedeki gelişmeleri büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. Bu bağlamda Eurovision’da eğlenmek çok zor.” ifadelerini kullandı.

İsrail'in iştirakine izin verilmesi durumunda 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını veya katılım durumunu değerlendireceğini açıklayan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Birçok ülkenin kamu yayıncısı kuruluşu, Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesi halinde kendi ülkelerinin yarışmaya katılmayacağını açıkladı.

İrlanda, Slovenya, Hollanda, net şekilde İsrail'in kabul edilmesi halinde gelecek yıl Eurovision'a katılmayacaklarını duyururken İzlanda, Belçika ve İspanya da benzer şekilde hareket edeceklerinin işaretlerini verdi.​​​​​​​