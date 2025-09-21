Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz Filistin'i tanıdı

Kanada Başbakanı Mark Carney, yaptığı yazılı açıklamada, 1947'den bu yana bütün Kanada hükümetlerinin Filistin'de iki devletli çözümü desteklediğini belirterek, burada çözüme dair umutlarının zamanla tükendiğini kaydetti.

Hamas'a tüm rehineleri acilen serbest bırakma çağrısı yapan Carney, "Şu anki İsrail hükümeti, bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemek için düzenli olarak çalışıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Carney, İsrail'in Gazze'de yine uluslararası hukuku ihlal ederek on binlerce sivili öldürdüğüne, 1 milyondan fazla sivili yerinden ettiğine ve insanları açlığa sürüklediğine dikkati çekti.

Carney, "Bu bağlamda, Kanada Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin Devleti hem de İsrail devleti için barışçıl bir gelecek vaadinin kurulmasına yönelik ortaklık teklif ediyor." ifadesini kullandı.

Avustralya

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bugünden itibaren Avustralya'nın bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıdığını bildirerek, "Avustralya böylece Filistin halkının hakkı olan ve uzun zamandır hedeflediği amaçlarını tanımaktadır." ifadesini kullandı.

İngiltere

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, barış ve iki devletli çözüm umudunu yeniden canlandırmak için Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

Barış ve iki devletli çözümün "güvenli ve barış içinde bir İsrail ile yaşayabilir bir Filistin'e" işaret ettiğini kaydeden Starmer, "Şu an ikisi de yok. İsrailli ve Filistinli sade vatandaşlar şiddet ve acıdan uzak, barış içinde yaşamayı hak ediyor." diye konuştu.