Açık 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.09.2025 15:50

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da kent ve kasabalara düzenlediği baskınlarda 23 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde çok sayıda kasabaya baskın düzenledi.

Söz konusu baskında 5 Filistinli gözaltına aldı.

Tulkerim kentine giren askerler, kentin kuzeyindeki Alar ve Sayda kasabalarında da 7 Filistinliyi alıkoydu.

İsrail askerleri El Halil ve Beytüllahim kentlerinde bazı beldelere baskınlar yaptı. El Halil'de evlerine baskın düzenlenen 4, Beytüllhahim'de ise 7 Filistinli gözaltına alındı.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Deyr Cerir beldesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler bir aileye saldırdı.

Fanatik Yahudi grup, Filistinli yaşlı bir adam ve çocuklarını şiddetli şekilde darbetti ve orada bulunan bir aracın da camlarını kırdı.

Geçen hafta aynı bölgede, Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:24
Katil İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
16:55
İzmir'de toplanmayan çöplere tepki
16:44
İsrail, İtalya'da düzenlenecek turizm fuarından çıkartıldı
16:23
Polonya Kültür Bakanı: İsrail’in katıldığı Eurovision’a katılmamamız gerektiğini düşünüyorum
16:22
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri
17:26
Kanada, Avustralya ve İngiltere Filistin'i tanıdı
Türkiye, kuru üzümde 546,5 milyon dolarla ihracat rekoru kırdı
Türkiye, kuru üzümde 546,5 milyon dolarla ihracat rekoru kırdı
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail'in göçü dayattığı Gazze'de mezarlıklar sığınak oldu
Soykırımcı İsrail'in göçü dayattığı Gazze'de mezarlıklar sığınak oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ