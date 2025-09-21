İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde çok sayıda kasabaya baskın düzenledi.

Söz konusu baskında 5 Filistinli gözaltına aldı.

Tulkerim kentine giren askerler, kentin kuzeyindeki Alar ve Sayda kasabalarında da 7 Filistinliyi alıkoydu.

İsrail askerleri El Halil ve Beytüllahim kentlerinde bazı beldelere baskınlar yaptı. El Halil'de evlerine baskın düzenlenen 4, Beytüllhahim'de ise 7 Filistinli gözaltına alındı.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Deyr Cerir beldesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler bir aileye saldırdı.

Fanatik Yahudi grup, Filistinli yaşlı bir adam ve çocuklarını şiddetli şekilde darbetti ve orada bulunan bir aracın da camlarını kırdı.

Geçen hafta aynı bölgede, Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.