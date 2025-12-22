Puslu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.12.2025 09:34

İzmir'de torbacı operasyonu: 18 tutuklama

İzmir'in Selçuk ilçesinde zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

İzmir'de torbacı operasyonu: 18 tutuklama

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aylık çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında Selçuk'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
İzmir Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Seyir halindeki araç yandı, trafik yoğunluğu oluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:17
El Salvador'da, "MS13" çete üyesine 1335 yıl hapis cezası verildi
10:10
Borsa güne yükselişle başladı
10:08
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı
10:06
Yurt Dışı ÜFE kasımda arttı
09:57
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
09:53
Asgari ücrette son viraj
Haydut İsrail'in alıkoyduğu 6 Filistinli aylar sonra serbest kaldı
Haydut İsrail'in alıkoyduğu 6 Filistinli aylar sonra serbest kaldı
FOTO FOKUS
İleri yaşta ani işitme kaybı neyin habercisi?
İleri yaşta ani işitme kaybı neyin habercisi?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ