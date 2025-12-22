Puslu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.12.2025 09:12

Seyir halindeki araç yandı, trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul Şişli'de, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç adeta küle döndü.

Seyir halindeki araç yandı, trafik yoğunluğu oluştu
[Fotograf: AA]

Mecidiyeköy'de, D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü, aracından yükselen dumanları fark edince emniyet şeridinde durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otomobili yoldan kaldırma çalışması sırasında trafik yoğunluğu oluştu.

Araçlar, D-100 kara yolu Ankara istikametinde güçlükle ilerledi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Yangın
Sıradaki Haber
Hasta taşıyan ambulans devrildi: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:17
El Salvador'da, "MS13" çete üyesine 1335 yıl hapis cezası verildi
10:10
Borsa güne yükselişle başladı
10:08
Tarımsal girdi fiyat endeksi ekimde arttı
10:06
Yurt Dışı ÜFE kasımda arttı
09:57
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
09:53
Asgari ücrette son viraj
Haydut İsrail'in alıkoyduğu 6 Filistinli aylar sonra serbest kaldı
Haydut İsrail'in alıkoyduğu 6 Filistinli aylar sonra serbest kaldı
FOTO FOKUS
İleri yaşta ani işitme kaybı neyin habercisi?
İleri yaşta ani işitme kaybı neyin habercisi?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ