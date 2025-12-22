Çok Bulutlu 3.6ºC Ankara
AA-İHA 22.12.2025 06:45

Turistik Doğu Ekspresi kış sezonunun ilk seferine çıkıyor

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri bugün başlayacak ve 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek.


[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonundaki ilk seferi bugün başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ekspresin rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunacağına işaret ederek, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri bugün başlayacak, 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Trenimiz, Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihlerinde pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak, 10 bin 800 yolcuya eşsiz bir deneyim sunacak" dedi.

"Ekspres bugüne kadar 81 binden fazla yolcuya hizmet verdi"

Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat durulacağını aktaran Uraloğlu, 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil yaklaşık 33 saat süren yolculukta, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapıların, kartpostal tadında manzaralar sunacağını söyledi.

Uraloğlu, ayrıca, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin, 160 yolcu kapasitesine sahip olduğuna değinerek, yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğini vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Turistik Doğu Ekspresi'nin, başta gençler ve doğa tutkunları olmak üzere, her kesimden büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 binin üzerinde yolcuyu misafir ederek, Türkiye'nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi fiyatları

Turistik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel satış ve tur paketleri olmak üzere iki ayrı şekilde satışa sunuluyor. Bireysel biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebiliyor.

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiği seferlerde, Ankara-Kars güzergâhında bilet fiyatları 14 Ocak’a kadar iki kişi için 14 bin lira, Kars-Ankara hattında ise 12 bin liradan satışa sunuluyor. 16 Ocak’tan itibaren Ankara’dan hareket edecek seferlerin fiyatı 17 bin liradan, Kars’tan hareket edecek seferlerin fiyatı ise 15 bin liradan başlayacak. 

Ankara Kars Turistik Doğu Ekspresi Kültür ve Turizm Bakanlığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD
