Yeni haftada Ankara'ya kar yağması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurt genelinde hava sıcaklığının ise yeni haftada yurt genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, ile Balıkesir, Çorum, Ordu ve Giresun çevreleri ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada kar beklentisi de var

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Ankara’nın kuzeydoğusunun yüksekleri ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da hava parçalı ve çok bulutlu. Şehrin kuzeydoğusunun yükseklerine karla karışık yağmur ve kar yağması bekleniyor.

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor

İzmir'de hava parçalı ve çok bulutlu. Çarşamba günü sağanak bekleniyor. Şehirde en yüksek sıcaklık 16 derece olarak öngörülüyor.