TRT Haber 21.09.2025 10:35

Türk Kızılaydan Gazze'ye sağlık desteği

Türk Kızılay, Filistin Kızılayına ait Al Emel ve Al Mawasi hastaneleri için ilaç ve tıbbi malzeme temini ile operasyonel gider desteği sağlayacak.

Türk Kızılaydan Gazze'ye sağlık desteği

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık iki yıldır ağır bir insani krizin sürdüğü Gazze'de insan acısını hafifletmek üzere Türk Kızılay çalışmaya devam ediyor.

İlk günden bu yana başta gıda olmak üzere Gazze'ye insani yardım desteğini sürdüren Kızılay, Filistin Kızılayı ile de dayanışma halinde çalışıyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay, Filistin Kızılayına ait, kapasitesinin çok üzerinde hizmet veren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine destek verecek.

Türk Kızılay, ekim ayı itibarıyla 6 ay boyunca bu iki hastanenin ilaç ve tıbbi malzeme ile hastane, personel ve operasyonel giderlerini üstlenecek.

Kızılayın bu desteği, Gazze'de 150 bini aşkın kişinin sağlık hizmetine erişmesini sağlayacak.

Türk Kızılaydan Gazze'ye sağlık desteği

Türk Kızılay Başkanı Yılmaz, Filistin'i ziyaret etti

Öte yandan, Gazze'de acilen ateşkes koşullarının sağlanması için uluslararası kamuoyuna birçok kez çağrıda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, geçen hafta Filistin'e ziyaret gerçekleştirdi.

Batı Şeria'daki Filistin Kızılayından yaşanan zorluklar hakkında bilgi alan Yılmaz, "Bölgedeki temaslarımız neticesinde, Gazze'de kesintisiz hizmet veren aşevimiz ve gıda yardımlarımıza ek olarak şimdi de sağlık kapasitesini destekleyeceğiz. Gazze'de yaşanan insani felakete Türk halkı hiçbir zaman seyirci kalmadı. Bizler de onların emanetlerini yerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ve her fırsatta Gazze'de yaşanan insani trajedinin son bulması için acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılaydan Gazze'ye sağlık desteği

Her 5 çocuktan biri tedaviye ihtiyaç duyuyor

Açlığın silah olarak kullanılması uluslararası insancıl hukuk tarafından açıkça yasaklanmasına rağmen Gazze'ye mart ayından bu yana insani yardım girişi kısıtlanıyor.

Son raporlara göre, bölgede en az 100 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti, her 5 çocuktan biri akut yetersiz beslenme kaynaklı tedaviye ihtiyaç duyuyor.

Türk Kızılaydan Gazze'ye sağlık desteği

Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğini ilan ederek tüm ülkeleri bunu durdurmaya çağırdı.

Gazze Kızılay
OKUMA LİSTESİ