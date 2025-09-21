Açık 12.6ºC Ankara
Dünya
AA 21.09.2025 02:30

Trump: Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak." ifadesini kullandı.

Trump: Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak

Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında Afganistan'a uyarıda bulunan Trump, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak." dedi.

Trump, İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün önemine işaret ederek, "Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." demişti.

Trump, daha önceki açıklamalarında da eski Başkan Joe Biden yönetimini, Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk etmekle suçlamıştı.

Donald Trump Afganistan
