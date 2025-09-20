Açık 20.4ºC Ankara
AA 20.09.2025 18:17

Türkiye'den Suriye Sivil Havacılığı'na navigasyon desteği

Şam Uluslararası Havalimanı’na kurulacak yeni navigasyon sistemlerinin ilk bölümünün, Türkiye’nin desteğiyle Suriye’ye teslim edildiği açıklandı.

Türkiye'den Suriye Sivil Havacılığı'na navigasyon desteği
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Suriye Haber Ajansı SANA, Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Ömer el-Hasri, Türkiye tarafından sağlanan ilk navigasyon cihazları ve ekipmanlarının teslim alındığını duyurdu.

El-Hasri, SANA’ya yaptığı açıklamada, sevkiyat kapsamında kötü hava koşullarında uçakların inişini kolaylaştıran aletli iniş sistemi (ILS) ile hava araçlarına yön ve mesafe bilgileri sağlayan DVOR/DME sistemlerinin yer aldığını bildirdi.

Cihazların altyapı çalışmalarının ardından Şam Uluslararası Havalimanı’na kurulacağını belirten el-Hasri, bu sayede pilotların piste daha güvenli ve hassas yaklaşma imkanı bulacağını, hava seyrüsefer güvenliği ve emniyetinin artırılacağını ifade etti.

"Türkiye’ye sağladığı teknik destek için teşekkür ederiz"

El-Hasri, sonraki aşamada Şam Uluslararası Havalimanı’na birincil ve ikincil radar sistemi (PSR/SSR) ile yaklaşma kontrol sistemi (APP) gibi ek sistemlerin de kurulacağını kaydederek bu adımın hava trafik kontrolü açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü, Türkiye’ye sağladığı teknik destek için teşekkür ederek yapılan iş birliğinin ülkenin havalimanı altyapısının geliştirilmesi ve hava taşımacılığında güvenlik seviyesinin yükseltilmesi açısından önemli bir ilerleme olduğunu dile getirdi.

Suriye Havacılık
