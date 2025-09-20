Açık 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 20.09.2025 13:58

Suriye Cumhurbaşkanı 58 yıl sonra BM kürsüsünden hitap edecek

Suriye'nin uluslararası diplomatik hamleleri hızlandı. Ülke, 1967'den bu yana ilk kez devlet başkanı düzeyinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda temsil edilecek. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Suriye Cumhurbaşkanı 58 yıl sonra BM kürsüsünden hitap edecek

Suriye, uzun bir aradan sonra uluslararası arenada diplomatik varlığını güçlendiriyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 1967'den bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak ilk Suriye lideri olacak. Bu tarihi konuşma, 58 yıl sonra gerçekleşen ilk devlet başkanı düzeyindeki temsil olma özelliğini taşıyor.

Esad yönetiminin son bulmasının ardından Suriye'deki hükümet, dış temaslarını artırıyor. Cumhurbaşkanı Şara, New York'taki BM görüşmelerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli temaslarda bulunacak. Ziyaret sırasında Şara'ya, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve BM Daimi Temsilcisi İbrahim el-Olabi eşlik ediyor.

Suriye bayrağı, Washington’da göndere çekildi
Suriye bayrağı, Washington’da göndere çekildi

Bu önemli adımın bir parçası olarak, 2014'te kapatılan Vaşington'daki Suriye Büyükelçiliği binası da yeniden açıldı. Dışişleri Bakanı Şeybani, binada yeni Suriye bayrağını göndere çekti. Bakan Şeybani, bu olayın "Suriye'nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olduğunu söyledi.

ETİKETLER
Ahmed Şara Birleşmiş Milletler Suriye
Sıradaki Haber
ABD'de eğitim uçuşunda düşen helikopterdeki 4 asker hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:37
"Dersimiz Çevre, Birlikte Geleceğe" projesiyle 306 bin 740 öğrenciye ulaşıldı
13:44
Giresun'da sel ve heyelan: Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
13:34
AK Parti 8 ilde yeni yönetimlerin göreve başlayacağını açıkladı
13:27
Sosyal medyada kızını oynatarak para kazanan baba gözaltına alındı
13:23
ABD'de eğitim uçuşunda düşen helikopterdeki 4 asker hayatını kaybetti
12:57
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
FOTO FOKUS
Giresun'da sel ve heyelan: Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Giresun'da sel ve heyelan: Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ