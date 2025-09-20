Az Bulutlu 21.3ºC Ankara
Dünya
Reuters 20.09.2025 12:40

Avrupa havalimanlarında siber saldırı

Avrupa'nın önde gelen havalimanlarında, yolcu check-in ve bagaj sistemlerini hedef alan bir siber saldırı yaşandı. Londra Heathrow, Brüksel ve Berlin gibi önemli merkezlerdeki operasyonlar, yaşanan aksaklıklar nedeniyle sekteye uğradı ve yüzlerce uçuşta gecikme ve iptaller meydana geldi.

Avrupa havalimanlarında siber saldırı

Sorunun kaynağının, dünya genelinde birçok havalimanına yazılım hizmeti sağlayan Collins Aerospace'in ana şirketi olan RTX'e yönelik bir saldırı olduğu belirlendi. Şirket, yaptığı açıklamada, "siber kaynaklı bir aksaklık" nedeniyle otomatik check-in ve bagaj teslim sistemlerinin etkilendiğini bildirdi.

Brüksel Havalimanı'nın duyurusuna göre, Cuma gecesi başlayan saldırı, otomatik sistemleri tamamen devre dışı bıraktı. Bu durum, havalimanlarını acil durum planlarını devreye sokarak tüm işlemleri manuel olarak yürütmeye zorladı. Yaşanan kaos, uçuş programlarında büyük aksaklıklara ve yolcu kuyruklarının uzamasına neden oldu.

Havalimanları, Cumartesi günü uçuşu olan yolculara, havalimanına gelmeden önce havayolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Saldırının etkileri geniş olsa da, Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt ile Zürih Havalimanı'nda herhangi bir operasyonel sorun yaşanmadığı belirtildi. RTX'in sorunu çözmek için aktif olarak çalıştığı ve durumun en kısa sürede normale döneceği kaydedildi.

Siber Saldırı Hava Yolu
