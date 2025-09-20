Az Bulutlu 20.7ºC Ankara
Dünya
AA 20.09.2025 10:26

Ukrayna: Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü ve 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna: Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında 3 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusların bu gece ülkesinin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun, balistik ve seyir tipi toplam 40 füze ve yaklaşık 580 insansız hava aracı fırlattığını kaydeden Zelenski, "Ukrayna, tüm gece boyunca Rusya tarafından yoğun bir saldırı altında kaldı." ifadesini kullandı.

Zelenski, Rusların bu saldırılarda Dnipropetrovsk, Mikolayiv, Çernigiv, Zaporijya, Poltava, Odessa, Kiev, Sumi ve Harkiv bölgelerindeki sivil altyapısını hedef aldığını ifade etti.

Dnipro'da yüksek katlı bir binaya misket başlıklı bir füzenin doğrudan isabet ettiği saldırıda 3 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını belirten Zelenski, Rusya'ya yönelik uluslararası baskının arttırılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Ukrayna'nın Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da Telegram'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Dnipro'ya düzenlediği hava saldırısında 26 kişinin yaralandığını kaydetti. 

Ukrayna Rusya
