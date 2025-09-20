Portekiz, pazar günü Filistin Devleti'ni tanıyacak

Bakanlık, Filistin Devleti'nin resmen tanınmasının, gelecek hafta düzenlenecek olan Üst Düzey Konferans'tan önce gerçekleşeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de bu hafta İngiltere ziyareti sırasında ülkenin Filistin devletini tanımayı düşündüğünü söylemişti.

Komşusu İspanya, İrlanda ve Norveç ile birlikte Filistin devletini Mayıs 2024'te tanımış ve diğer AB ülkelerini de aynısını yapmaya çağırmıştı. Portekiz ise daha önce diğer AB ülkeleriyle ortak bir pozisyon belirlemek istediğini belirtmişti.

Şu anda 27 Avrupa Birliği üyesinden yalnızca birkaçı Filistin'i devlet olarak tanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kasım 2012'de Filistin'in dünya organındaki gözlemci statüsünü "üye olmayan devlet"e yükselterek Filistin devletinin fiili olarak tanınmasını onaylamıştı.

Portekiz'in bu kararı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının neden olduğu çok sayıda ölüm, açlık ve yıkım nedeniyle artan küresel tepkiler ve eleştiriler sonrasında geldi.