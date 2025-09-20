Parçalı Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 20.09.2025 00:22

Portekiz, pazar günü Filistin Devleti'ni tanıyacak

Portekiz Dışişleri Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Portekiz'in pazar günü Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurdu.

Portekiz, pazar günü Filistin Devleti'ni tanıyacak

Bakanlık, Filistin Devleti'nin resmen tanınmasının, gelecek hafta düzenlenecek olan Üst Düzey Konferans'tan önce gerçekleşeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Paulo Rangel de bu hafta İngiltere ziyareti sırasında ülkenin Filistin devletini tanımayı düşündüğünü söylemişti.

Komşusu İspanya, İrlanda ve Norveç ile birlikte Filistin devletini Mayıs 2024'te tanımış ve diğer AB ülkelerini de aynısını yapmaya çağırmıştı. Portekiz ise daha önce diğer AB ülkeleriyle ortak bir pozisyon belirlemek istediğini belirtmişti.

Şu anda 27 Avrupa Birliği üyesinden yalnızca birkaçı Filistin'i devlet olarak tanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kasım 2012'de Filistin'in dünya organındaki gözlemci statüsünü "üye olmayan devlet"e yükselterek Filistin devletinin fiili olarak tanınmasını onaylamıştı.

Portekiz'in bu kararı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının neden olduğu çok sayıda ölüm, açlık ve yıkım nedeniyle artan küresel tepkiler ve eleştiriler sonrasında geldi.

ETİKETLER
Filistin Devleti Portekiz
Sıradaki Haber
Macron, Pazartesi günü Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:51
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
00:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşmesini NSosyal'den duyurdu
00:16
Can Holding'e yönelik soruşturmada 9 şirkete daha el konuldu
23:15
Borsa İstanbul'da manipülasyon yapan 13 zanlı tutuklandı
00:54
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı
23:10
Macron, Pazartesi günü Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ