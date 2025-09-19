Parçalı Bulutlu 12.9ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 19.09.2025 22:37

Macron, Pazartesi günü Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İbranice ve Arapça paylaşım yaparak, Pazartesi günü Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı.

Macron, Pazartesi günü Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Abbas'la telefonda görüştüğünü belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Gazze de dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki son derece acil durum karşısında Abbas'a, Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de ABD'nin New York eyaletinde tanıma niyetinde olduğunu söylediğini kaydetti.

Bunu bir barış planı kapsamında yapacağını dile getiren Macron, şöyle devam etti:

"Filistin yönetimine taleplerimizi yineledim. Bu konuda Başkan Abbas, Filistin yönetimini yenilemek ve gelecekteki Filistin Devleti'nin istikrarını sağlamak için gerekli reformları uygulama konusundaki kararlığını bir kez daha dile getirdi."

Macron, Fransa'nın Filistin makamlarına bu yolda eşlik etmeye devam edeceğini vurgulayarak, bölgenin güvenliği ve istikrarı için verilen taahhütlerin yerine getirilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Emmanuel Macron Filistin Devleti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşecek
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
