Duman 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.12.2025 11:25

Yaban keçisi avlayan kişiye 966 bin lira ceza kesildi

Bitlis'te yasa dışı olarak yaban keçisi avladığı tespit edilen kişiye 966 bin 91 lira idari para cezası verildi.

Yaban keçisi avlayan kişiye 966 bin lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bitlis'in Hizan ilçesinde yaban keçisi vurulduğuna ilişkin ihbar üzerine ekiplerin alana intikal ettiği belirtildi.

Alandaki incelemelerde boş kovanlar bulunduğu aktarılan paylaşımda, söz konusu alanın yakınında bulunan ve şüpheli kişiye ait olduğu bilinen ev için arama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Paylaşımda, kolluk kuvvetleriyle birlikte yapılan aramada vurulmuş bir yaban keçisinin tespit edildiği belirtilerek, yasa dışı avcılık yapan söz konusu kişiye ilgili kanunlar kapsamında 966 bin 91 liralı idari para cezası ve tazminat uygulandığı kaydedildi.

ETİKETLER
Kaçak Avcılık
Sıradaki Haber
12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık merdiven ortaya çıktı
11:50
Paşinyan'dan Ermenistan'a yönelik mal transiti ablukasını kaldırması nedeniyle Aliyev'e teşekkür
11:42
Yapay zekada rekabetin anahtarı: Veri gücü
11:32
En düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'da ölçüldü
11:29
Okul Destek Projesi ile 20 bin 464 çocuğa rehberlik
11:25
Güvenli liman altında tarihi rekor
Beydağları nergis çiçekleriyle renklendi
Beydağları nergis çiçekleriyle renklendi
FOTO FOKUS
Sigaranın gizli tehlikesi: Buerger hastalığı
Sigaranın gizli tehlikesi: Buerger hastalığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ