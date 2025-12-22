Duman 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.12.2025 11:09

12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu

Mersin'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisinin okul bahçesinde tüfekle ateş ettiği müdür ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından öğrenci ve babası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü tüfekle vurdu

Çarıklar Mahallesi'ndeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda okuyan 12 yaşındaki öğrenci M.K. okul bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Ender Kara'ya tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan Kara, ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, öğrenci ve babası Y.K'yi gözaltına aldı.

Okulda eğitime ara verildi

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
İzmir'de torbacı operasyonu: 18 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:09
Nysa Antik Kenti'nde 1800 yıllık merdiven ortaya çıktı
11:50
Paşinyan'dan Ermenistan'a yönelik mal transiti ablukasını kaldırması nedeniyle Aliyev'e teşekkür
11:42
Yapay zekada rekabetin anahtarı: Veri gücü
11:32
En düşük sıcaklık sıfırın altında 15 derece ile Ardahan'da ölçüldü
11:29
Okul Destek Projesi ile 20 bin 464 çocuğa rehberlik
11:29
Yaban keçisi avlayan kişiye 966 bin lira ceza kesildi
Beydağları nergis çiçekleriyle renklendi
Beydağları nergis çiçekleriyle renklendi
FOTO FOKUS
Sigaranın gizli tehlikesi: Buerger hastalığı
Sigaranın gizli tehlikesi: Buerger hastalığı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ