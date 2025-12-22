Duman 10.3ºC Ankara
AA 22.12.2025 11:43

Yapay zekada rekabetin anahtarı: Veri gücü

OpenAI başta olmak üzere yapay zeka alanındaki rakiplerinden daha büyük ölçekte veriye erişim sağlayan Google, veri kaynaklarının genişliğiyle yapay zeka çalışmalarında avantaj sağlıyor.

Yapay zekada rekabetin anahtarı: Veri gücü

Teknoloji şirketlerinin veri gücü, yapay zekadaki başarılarını doğrudan etkiliyor. Veri çeşitliliği yapay zeka modellerinin karmaşık işlemlerde daha iyi sonuçlar vermesini sağlıyor.

En fazla kullanıcıya OpenAI'ın ChatGPT modeli sahip olsa da ABD'li teknoloji devi Google da yapay zeka modeli Gemini ile bu alanda öne çıkıyor.

ABD merkezli dijital pazar araştırma şirketi Sensor Tower'ın araştırmasına göre, Google Gemini, indirme sayısındaki artış, aylık aktif kullanıcı büyümesi ve uygulamada geçirilen süre bakımından son aylarda ChatGPT'yi geride bırakmaya başladı.

Arama motoruyla internet tarihinde önemli bir konuma sahip olan Google, yıllar içerisinde farklı teknolojilere yatırım yaparak servislerini çeşitlendirdi. YouTube'dan Android işletim sistemine kadar birçok platformu bünyesinde barındıran şirket, arama motoru botlarıyla dünyadaki siteleri listeleyerek önemli bir veriyi de elinde tutuyor.

Verideki üstünlüğü Google'a yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde ciddi avantaj sağlasa da teknolojide tekelleşme tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

"İnanılmaz derecede ayrıcalıklı bir erişime sahipler"

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Cloudflare'in Üst Yöneticisi (CEO) Matthew Prince, ABD merkezli teknoloji ve kültür dergisi Wired'ın yayınında, internetin tarihine bakıldığında özellikle son 27 yıldır Google'ın en büyük oyuncu olduğunu söyledi.

Daha fazla internet sitesinin Google'ın çıkarına olduğunu, bu durumun aramayı daha değerli hale getirdiğini anlatan Prince, "Bu nedenle Google, internet sitesine giden trafiği paraya çevirebilmek için gerekli tüm araçları geliştirdi. Son 27 yıldır internetin oluşumunu finanse ettiler" dedi.

Prince, Google'ın bugün ise yapay zeka çalışmalarıyla da öne çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Google arama robotunu yapay zeka robotuyla birleştirdi ve en büyük zorluğu oluşturdu. Birinden çıkmayı tercih edemiyorsunuz, birinden çıkmak ikisinden birden çıkmak anlamına geliyor ki bu da gerçek bir zorluk. Beni şaşırtan bir şey var, Google bugün internette OpenAI'dan 3,2 kat, Microsoft'tan 4,6 kat, Anthropic ve Meta'nın gördüğünden ise 4,8 kat daha fazla sayfa görüyor. İnanılmaz derecede ayrıcalıklı bir erişime sahipler."

"Google, internette ilerlemeyi engelleyen şirket"

Google'ın diğer platformlara kıyasla daha fazla veriye erişmesine ilişkin Prince, "Gemini'ın son zamanlarda OpenAI'dan neden bu kadar daha iyi hale geldiğini sorduğumuzda, bence cevap daha fazla veriye sahip olmalarıdır. Bu durum çiplerle, araştırmayla veya teknolojiyle ilgili değil" diye konuştu.

Prince, Google'ın internette ilerlemeyi engelleyen şirket olduğunu belirterek, "Google, herkesle aynı kurallara uymaları ve tarayıcılarını arama ve yapay zeka arasında bölmeleri gerektiği konusunda onları zorlamadığımız veya ikna etmediğimiz sürece, tüm içeriği tamamen güvence altına almanın zor olacağını düşünüyorum" dedi.

1 Temmuz'da İçerik Bağımsızlık Günü'nü ilan ettiklerini anlatan Prince, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yapay zekanın verilerini almalarını istemeyen kullanıcılara ücretsiz araçlar sunduk. Bu araçlar devreye alındıktan sonra inanılmaz bir sonuç ortaya çıktı. 400 milyardan fazla yapay zeka talebinin içerik verilerini alması engellendi."

