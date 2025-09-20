Açık 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.09.2025 02:56

Trump, "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirecek

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Trump, "H-1B" çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirecek

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde, "harika" işçilere ihtiyaçları olduğunu ve bu programın bunun gerçekleşmesini büyük ölçüde garanti ettiğini söyledi.

Bu programdan en fazla yararlanan teknoloji şirketlerinin de bundan "mutlu" olacağını belirten Trump, "Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecek" dedi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de söz konusu vize programında yıllık ücretin 100 bin dolar olacağını kaydederek, büyük şirketlerin artık yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitemeyeceğini ifade etti.

Lutnick, "Birini eğitecekseniz, ülkemizin büyük üniversitelerinden yeni mezun olmuş Amerikalıları eğitin, işlerimizi almak için yabancıları getirmeyi bırakın" diye konuştu.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, "H-1B" vize programının ABD'ye yüksek vasıflı işçilerin getirilmesi için tasarlandığı ancak programın son yıllarda kötüye kullanıldığı aktarıldı.

Bunun ABD ekonomisini ve ulusal güvenliğini olumsuz etkilediği vurgulanan kararnamede, yalnızca gerçekten yüksek vasıflı işçilerin getirilmesini sağlamak amacıyla "H-1B" vize başvurularında 100 bin dolarlık ücret alınacağı kaydedildi.

"Altın Kart" ile 1 milyon dolar karşılığında oturma izni alınabilecek

Öte yandan Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabileceği "Altın Kart" programına ilişkin de bir kararnameye imza attı.

Trump, bu programdan elde edilen gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.

Ticaret Bakanı Lutnick de artık sadece en "en üst düzeydeki olağanüstü" insanları ülkeye kabul edeceklerini belirterek, "İnsanların Amerikalıların işlerini elinden almasına izin vermek yerine, bu kişiler işletmeler kuracak ve Amerikalılar için işler yaratacak. Bu program, ABD hazinesine 100 milyar dolardan fazla gelir sağlayacak" diye konuştu.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnameye göre, "Altın Kart" almak isteyen kişilerin ABD Hazinesi'ne 1 milyon dolar, bir şirket sponsorluğunda ise 2 milyon dolar ödeme yapması gerekecek.

Böylece, söz konusu ödemeyle başvurunun hızlandırılmış şekilde işleme alınması sağlanırken, bireyler ABD'de ikamet etme hakkı edinebilecek.

ETİKETLER
Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Suriye bayrağı, Washington’da göndere çekildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:55
Alanya'da ormanlık alanda yangın çıktı
01:14
THY'den Boeing uçaklarının alımına ilişkin açıklama
01:10
Adana'da kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasına girdi: 1 yaralı
00:58
Suriye bayrağı, Washington’da göndere çekildi
00:51
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
00:27
Portekiz, pazar günü Filistin Devleti'ni tanıyacak
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ