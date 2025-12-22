Çok Bulutlu 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.12.2025 16:44

MİT'ten yurt dışında DEAŞ operasyonu: İntihar eylemcisi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden ve örgüt adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen Mehmet Gören'i Afganistan-Pakistan alanında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

MİT'ten yurt dışında DEAŞ operasyonu: İntihar eylemcisi yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçerek örgüt saflarına katılan Türk kökenli bir teröristin izini sürdü.

Yapılan incelemelerde, söz konusu teröristin DEAŞ’a ait eğitim kamplarında aktif görev aldığı ve zaman içerisinde sözde yöneticilik kademesine kadar yükseldiği tespit edildi.

İntihar eylemi için görevlendirildiği belirlendi

İstihbarat birimleri, "Yahya" kod adlı Mehmet Gören’in, daha önce yakalanarak Türkiye’ye getirilen ve tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile geçmişte birlikte faaliyet yürüttüğünü belirledi. Gören’in, Türkiye’den Afganistan-Pakistan bölgesine örgüt unsuru aktarımında kilit rol oynadığı saptandı. Ayrıca teröristin; Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa’da sivil halkı hedef alan kanlı intihar eylemleri gerçekleştirmeyi kabul ettiği ve bu doğrultuda görevlendirildiği bilgisine ulaşıldı.

MİT’in titizlikle sürdürdüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, Mehmet Gören’in Pakistan’da DEAŞ unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından sağ olarak kurtulduğu ve gizlenmeye çalıştığı öğrenildi. Teröristin güncel konumunun belirlenmesinin ardından düğmeye basan MİT, düzenlediği operasyonla Gören’i yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye planları ortaya çıkarıldı

DEAŞ’lı terörist Yahya Kod Mehmet GÖREN ifadesinde, Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yöneten Abu Yasir al Turki kod adlı Özgür Altun ile irtibatına, DEAŞ bünyesinde aldığı silahlı ve dini çeşitli eğitimlere, DEAŞ adına intihar eylemi gerçekleştirmek üzere tebliğ edilen göreve ilişkin bilgiler verdi.

MİT tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, DEAŞ’ın ülkemize yönelik eylem planlamalarının akamete uğratılması, DEAŞ’ın unsur kazanımının deşifre olması ve eylem planlamalarının ele geçirilmesi sağlandı.

Sıradaki Haber
1 Ocak'ta İstanbul'dan dünyaya "Gazze" mesajı verilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:29
Ankara'dan Şam'a üst düzey ziyaret
16:55
Bakan Fidan: İsrail'in SDG ile iş birliği entegrasyonu geciktiriyor
16:37
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 5 Ocak'ta başlayacak
16:38
1 Ocak'ta İstanbul'dan dünyaya "Gazze" mesajı verilecek
16:11
Bakan Uraloğlu: Doğu Ekspresimiz, 160 yolcu kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet sunacak
15:19
MEB: 612 bin çocuğun okula gitmediği iddiası gerçeği yansıtmıyor
Cam, lastik ve poşet atıklarıyla dayanıklılığı yüksek yol kaplama malzemesi ürettiler
Cam, lastik ve poşet atıklarıyla dayanıklılığı yüksek yol kaplama malzemesi ürettiler
FOTO FOKUS
Soğuğa yazılan destan: Sarıkamış Harekatı
Soğuğa yazılan destan: Sarıkamış Harekatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ