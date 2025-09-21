Açık 14.4ºC Ankara
Dünya
AA 21.09.2025 06:18

İsrail, Batı Şeria’da bir belediye başkanını daha gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Karavet Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asi'yi gözaltına aldı. Asi, son bir ayda Batı Şeria’da İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan 5. belediye başkanı oldu.

İsrail, Batı Şeria’da bir belediye başkanını daha gözaltına aldı
[AA (Arşiv)]

Filistin resmi televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit kenti yakınlarında bulunan Karavet Beni Hassan beldesine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin, Belediye Başkanı Asi ile Galip Reyyan adında bir buldozer sürücüsünü gözaltına aldığı, buldozere de el koyduğu aktarıldı.

Asi ile Reyyan'ın, İsrail ordusunun Karavet Beni Hassan beldesi girişine yerleştirdiği ve trafik kazalarına yol açan beton bloğu kaldırma girişimi sebebiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, beldenin girişine demir kapı ve beton bloklar koyarak yolu daralttığı ve araç geçişini zorlaştırdığı ifade edildi.

Asi, İsrail ordusunun 23 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı 5. belediye başkanı oldu.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da son bir ay içinde el-Muğayyir Belediye Başkanı Emin Ebu Alya, El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, Kubeybe beldesi Belediye Başkanı Nafiz Hammude ve Sile ez-Zahr Belediye Başkanı Abdulfettah Ebu Ali'yi gözaltına almıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

