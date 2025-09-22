Küresel Kararlılık Filosu'ndaki Ömer Muhtar gemisi Gazze’ye doğru yola çıktı

Geminin sözcüsü Nebil Sukni, yaptığı açıklamada, Libya’nın “Şehitler Günü” olarak kutladığı ve İtalyanlara karşı 20 yıl süren direnişin ardından 16 Eylül 1931’de şehit edilen Ömer Muhtar’ı anma gününde yola çıkmayı planladıklarını ancak lojistik düzenlemeler nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi.

Sukni, "Şu anda tüm teçhizatımızla hazırız. Gazze’ye ulaşmaya elverişli olmayan bazı teknelerden yeni kişileri de gemimize aldık." dedi.

Gemide Gazze halkı için çadırlar, ilaçlar, yeni doğan çocuklara özel gıdalar ve her yaş grubuna hitap eden çeşitli erzak bulunduğunu aktaran Sukni, gemide eski başbakan Ömer el-Hasi’nin yanı sıra bir İskoç ve bir Kanadalı aktivist ile çok sayıda gönüllünün bulunduğunu kaydetti.

Küresel Kararlılık Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Kararlılık Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta dron saldırısı düzenlenmişti

Tunus'ta bulunan Küresel Kararlılık Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Kararlılık Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.