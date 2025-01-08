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Dünya
AA 08.01.2025 06:44

Küba'da malzeme deposunda patlama: 13 askere ulaşılamıyor

Küba'da askeri malzemeler bulunan depoda meydana gelen patlamanın ardından ilk belirlemelere göre 13 askerden haber alınamadığı belirtildi.

Küba'da malzeme deposunda patlama: 13 askere ulaşılamıyor
[Fotoğraf: AP Arşiv]

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığından (Minfar) yapılan açıklamada, Holguin eyaletindeki Melones bölgesinde bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle askeri malzemelerin infilak ettiği belirtildi.

Patlamanın ardından 13 askere ulaşılamadığı ifade edilen açıklamada, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildiği bilgisine yer verildi.

Yetkililer, kayıp askerlerin ailelerinin bilgilendirildiğini ve Silahlı Kuvvetlerin olayın çözümü için azami özen gösterdiğini vurguladı.

Holguin İl Savunma Konseyi ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde, olay mahalline yakın bölgelerde yaşayan yaklaşık 500 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

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