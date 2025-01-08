Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin El Halil'in güneyindeki Fevvar Mülteci Kampı'na baskını sırasında yaşanan olaylarda yaralananların sayısının 4'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 843 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 459 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 57 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 885'e, yaralı sayısının da 109 bin 196'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.