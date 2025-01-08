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Dünya
AA 08.01.2025 05:10

İşgalci İsrail Gazze'ye saldırıyor

Katil İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İşgalci İsrail Gazze'ye saldırıyor
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, sağlık yetkilileri, katil İsrail'in Gazze şehrinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde Bergut ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında beş kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık yetkilileri, İsrail'in Deyr el-Belah kentinde bir apartman dairesini hedef alması sonucu da bir kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

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İsrail'in Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Vişah ailesinin evine düzenlediği saldırıda ise 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 459 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 31 kişinin yaşamını yitirdiği, 57 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 885'e, yaralı sayısının da 109 bin 196'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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