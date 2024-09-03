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Dünya
İHA 03.09.2024 07:22

Kreş çalışanı 60 çocuğa cinsel istismarda bulundu

Avustralya'da kreşte çalışan pedofili Ashley Paul Griffith, çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Kreş çalışanı 60 çocuğa cinsel istismarda bulundu
[Fotoğraf: GettyImages]

Avustralya'da yaşanan cinsel istismar olayı kan dondurdu. Kreşlerde çocuk bakıcısı olarak çalışan 46 yaşındaki Ashley Paul Griffith, çalıştığı dönemde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Brisbane Bölge Mahkemesinde görülen davada 307 suçlama yöneltilen Griffith, Avustralya ve İtalya'da çoğunluğu 12 yaşın altında 60 kız çocuğuna istismarda bulunması nedeniyle mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Griffith Ağustos 2022'de çocuk istismarı içerikleri ürettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Bir yıl sonra ise Griffith'in 2003 ile 2022 yılları arasında Avustralya'nın on iki farklı bölgesinde ve İtalya'nın Pisa kentinde 91 çocuğa karşı bin 623 suç işlediği tespit edilmişti.

Şu anda gözaltında olan Griffith'in alacağı ceza sonraki bir tarihte belirlenecek. 

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