Rus füze şarapneli küçük kızın kafasını kopardı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı artırdığı hava saldırısı, okulun ilk gününde bankta oturan 14 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı. Harkiv'de parkta annesiyle beraber oturan kız çocuğunun başına şarapnel isabet etti ve küçük kız hayatını kaybetti.

O anlara şahit olan anne, olay yerindeki karşı bankta elleriyle yüzünü kapatarak hıçkıra hıçkıra ağladı. Annenin ''Daha 14 yaşındaydı'' feryatları duyuldu.

Olay yerini kordon altına alan polis, küçük kızın cansız bedenini taşıdı. O anlara dair görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük tepki çekti.

Gece boyu saldırılar devam etti

Öte yandan Rus ordusu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine gece boyunca 35 füze ve 23 insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülkesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenskiy, tüm dünyayı Rus saldırılarına karşı durmaya davet etti.

Kiev'e düzenlenen saldırılarda Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresine ait cami ve İslam Kültür Merkezi'nin de zarar gördüğünü bildiren Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'daki ibadethaneleri de hedef aldığını savundu.

Zelenskiy, "Rusya'nın manevi veya insani değerlere ve hiçbir dine veya inanca saygısı yoktur. Ukrayna halkına karşı yıkım kampanyalarına devam ediyorlar, tüm topluluklarımızı ve hatta kutsal ibadethanelerimizi yok etmeye çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.

Çocuk evini vurdular

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna'nın Sumi kentine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda Sumi'deki bir Çocuk Sosyal ve Psikolojik Rehabilitasyon Merkezi ile Çocuk Evi'nin yanı sıra 6 apartmanın da hedef alındığı bilgisi verilerek, "İlk bilgilere göre 6'sı çocuk olmak üzere 18 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.