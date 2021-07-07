120 koltuklu Kosova Meclisi'ndeki Boşnak milletvekillerin girişimiyle soykırımın kınanmasına ilişkin hazırlanan karar tasarısı, 89 milletvekilinin "evet" oyu kullanmasıyla mecliste kabul edilirken, hiçbir milletvekili "hayır" ve "çekimser" oy kullanmadı.

Vakat Koalisyonu milletvekillerinden Bahrim Şabani, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, tasarının onaylanmasının hem Kosova hem de bölge ülkeleri için birçok anlam ifade ettiğini belirterek soykırımı inkar edenlerin bilinçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Şabani, "(Tasarının onaylanması) Srebretnitsa ve Bosna Hersek genelindeki kurbanların dışında Kosova'daki kurbanların da unutulmayacağının temin edilmesi yönünde yardımcı olacaktır. Bu tasarı ve Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü gelecek nesiller için bir derstir." dedi.

"2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa kıtasında yaşanan en büyük katliam Srebrenitsa"

Kosova Başbakanı Albin Kurti de tasarının onaylanmasının sadece Kosova'daki topluluklar için değil insanlık açısından da herkes için gerekli bir adım olduğunu ifade etti.

Kosova, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın tüm Sırp toplumunu suçlamak ve kimseden intikam almak istemediğine dikkati çeken Kurti, ancak Sırbistan'ın siyasi yönetimine, bu bölgelerde işlediği suçları kabul edene ve suçluları cezalandırmaya başlayana kadar sürekli bir şekilde baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kurti, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa kıtasında yaşanan en büyük katliam Srebrenitsa'dır. Bugün bu tasarı aracılığıyla yaptığımız soykırım suçlarının kınanması, gelecekte bir daha asla tekrarlanmaması adına kalıcı ve tartışmasız olması gerekiyor." diye konuştu.

Devlet kurumlarına çağrı

Srebrenitsa soykırımının kasti ve alenen inkar edilmesine yönelik tüm girişimleri şiddetle kınamayı amaçlayan tasarı kapsamında, Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının anılması yönünde faaliyetler düzenlenmesi için devlet kurumlarına çağrı yapılıyor.

Tasarı, Srebrenitsa soykırımını planlayan ve işleyen tüm sorumluların adalet karşısında çıkarılması için ek çaba sarf etmeleri yönünde bölge ülkelere de çağrıda bulunuyor.

Sırp Listesi milletvekilleri ise Srebrenitsa soykırımının kınanmasına yönelik karar tasarısının oylandığı oturuma katılmadı.

Srebrenitsa'daki yaşananlar "soykırım" olarak nitelendirildi

Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda birkaç gün içinde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan soykırım kurbanları, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnediliyor.

Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Mladic'e müebbet

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken, temyiz davasında da cezası yeniden onandı.

Savaş döneminde Bosnalı Sırpların lideri olan Radovan Karadzic de Srebrenitsa soykırımı dahil birçok suçtan önce 40 yıl, ardından temyiz davasında müebbet hapse mahkum oldu.