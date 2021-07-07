Yeni Zelanda’da yetkililer, bir çiftlikte yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle hastalanan 226 koyuna ötanazi yapmak zorunda kaldı.

Çiftçi Bevan Scott Tait’in avukatı, müvekkilinin depresyonda olduğunu ve yeterli destek almadığını söyledi ancak Tait, hayvanlara kötü muameleden suçlu bulundu.

Hayvan Refahı Yasası kapsamında 9 ay ev hapsi alan çiftçi, 150 saat kamu görevi yapmaya mahkum edildi.

Öte yandan çiftçi Tait, 4 yıl boyunca çiftlik hayvanlarını yönetmek veya sahiplenmekten menedildi.