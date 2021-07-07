Gana Finans Komitesince yayımlanan rapora göre, Gana Parlamentosu ülkenin COVID-19'la mücadelesi için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alınmasını onayladı.

Dünya Bankası'ndan alınacak 200 milyon dolarlık kredinin 137 milyon doları COVID-19 aşısı temini, kalanı da salgından etkilenen küçük işletmeleri desteklemek için kullanılacak.

96 bin 402 vaka

Afrika ülkesi Gana, COVID-19'la mücadele kapsamında daha önce Dünya Bankası'ndan 360 milyon dolar kredi almıştı.

Ülkede, şimdiye kadar 96 bin 402 vaka görülürken, 796 kişi hayatını kaybetti.