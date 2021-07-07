Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Bankası'ndan Gana'ya 200 milyon dolarlık kredi
Gana, COVID-19'la mücadele için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alacak. Ülkede şimdiye kadar 96 bin 402 vaka tespit edildi.
Gana Finans Komitesince yayımlanan rapora göre, Gana Parlamentosu ülkenin COVID-19'la mücadelesi için Dünya Bankası'ndan 200 milyon dolarlık kredi alınmasını onayladı.
Dünya Bankası'ndan alınacak 200 milyon dolarlık kredinin 137 milyon doları COVID-19 aşısı temini, kalanı da salgından etkilenen küçük işletmeleri desteklemek için kullanılacak.
96 bin 402 vaka
Afrika ülkesi Gana, COVID-19'la mücadele kapsamında daha önce Dünya Bankası'ndan 360 milyon dolar kredi almıştı.
Ülkede, şimdiye kadar 96 bin 402 vaka görülürken, 796 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Dünya Bankası Koronavirüs
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