Mladiç'in Lahey'de görülen davasında nihai karar açıklandı.

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, Mladiç'in müebbet hapis cezasını onadı.

Lahey'deki mahkeme, "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladiç'in temyiz başvurusunu reddetti. Mladiç'in hakkındaki ömür boyu hapis cezası onandı. https://t.co/OT5vNQMAyW pic.twitter.com/671zldR98U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2021

Dava, 2012'de başladı

1996'da verilen yakalama kararından 16 yıl sonra, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladiç'in davası, Mayıs 2012'de başladı.

"Soykırım" başlığı altında Srebrenitsa'da 1995'te yaşananlardan dolayı suçlu bulunan Mladiç'in emrindeki Sırp güçlerinin hedefinin, Srebrenitsa'nın Bosnalı Müslümanlardan temizlenmesi olduğuna hükmedilirken bu hedefin, savaş suçlusu Sırp komutan Radovan Karadzic ile Mladiç'in ortak planı olduğu ifade edildi.

Bosna'da 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan ve Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutulan "Bosna Kasabı" lakaplı Mladiç, ICTY'de 6 yıl süren dava neticesinde "soykırım", "insanlığa karşı suç" ve "savaş kurallarını ihlal etmek" suçlarından ömür boyu hapse mahkum edildi.

Mladiç ayrıca 1992-1995 yıllarında Sırp güçleri tarafından kuşatma altında tutulan başkent Saraybosna'da sivillere yönelik saldırılar ve 1995'te Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcilerinin esir alınması olayından da suçlu bulundu.

Karara itiraz etmişti



Hakkındaki karara Temmuz 2017'de itiraz eden Mladiç, "adil yargılanmadığını" ve "hakimlerin, hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını" öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etti.

Lahey'deki Scheveningen Cezaevi'nde mahkumiyeti devam eden Mladiç, ICTY'nin davalarını devralan IRMCT'ye Haziran 2018'de yaptığı başvuruda, temyiz davasında görevli hakimlerden Theodor Meron, Carmel Agius ve Liu Daqun'un kendisine karşı önyargılı oldukları gerekçesiyle değiştirilmesini istedi.

Srebrenitsa soykırımı

En az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımı, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrinin 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç komutasındaki Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesinin akabinde başlayan kanlı soykırım, sadece kurban yakınlarının değil, tüm Boşnak milletinin de en derin yarası olarak kabul ediliyor.

Aradan neredeyse çeyrek asır geçmesine rağmen, hala binin üzerinde soykırım kurbanının cenazesine ulaşılamaması Srebrenitsa yarasının hala kapanamamasının en büyük sebebi olarak gösteriliyor.