Portre: "Bosna Kasabı” Ratko Mladic kimdir?
Eski Sırp komutan Ratko Mladic, soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekten yargılandı. Srebrenitsa soykırımı başta olmak üzere 10 farklı suçtan ceza aldı, ömür boyu hapse mahkum edildi. Peki "Bosna Kasabı" lakaplı Ratro Mladic kimdir?
Ratko Mladic... Bosna Savaşı sırasında 10 binlerce Bosnalı Müslümanın katledilmesinde baş rolü oynadı.
Katliamları nedeniyle "Bosna Kasabı" olarak tanındı.
Mladic komutasındaki birlikler 1995'te Srebrenitsa'ya saldırdı
1992-1995 yılları arasında Bosna'daki savaş boyunca Sırp askerlerin komutanlığını yürüttü.
11 Temmuz 1995 günü emrindeki Sırp askerlerle Srebrenitsa'yı ele geçirdi.
Mladic'in o gün söyledikleri, adeta olacakların da habercisiydi.
Sırp bayramı arifesinde Srebrenitsa'yı Sırp milletine armağan ettiklerini söyleyen Mladiç, "Nihayet bu topraklarda Türkler'den intikam alma zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı.
15 yıl boyunca kaçak yaşadı
Bosna Kasabı, savaşın ardından kayıplara karıştı. Yaklaşık 15 yıl saklandı. 26 Mayıs 2011’de Sırbistan’da yakalandı.
16 Mayıs 2012'de, soykırım, insanlığa karşı suç işleme ve savaş kanunlarını ihlalden yargılanmasına başlandı.
Yargılama süreci 2017’de karara bağlandı.
10 farklı suçtan hüküm giyen Mladic, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.