Dünyada oksijenin ana kaynaklarından biri de okyanuslar. Dünya yüzeyinin üçte ikisini kaplıyor. Dünyadaki oksijenin yaklaşık yüzde 80'ini üretiyor.

Bugün atmosferdeki karbondioksit oranı 63 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Okyanusların ürettiği oksijene ihtiyaç daha da arttı.

Sadece canlılar değil, dünyanın oksijeni de tehdit altında.

Okyanuslardaki canlı yaşamı tehdit altında

Her yıl 8 Haziran'da kutlanan Dünya Okyanus Günü'nün bu yılki teması,

"Okyanuslar: Yaşam ve Geçim" olarak belirlendi.

Okyanusların ısınması ve kirlenmesi canlı yaşamını büyük ölçüde tehdit ediyor. Artan sıcaklık, oksijen üretip karbondioksiti emen deniz yosunu ve mercanların yok olmasına neden oluyor.

Özellikle atmosferdeki sera gazlarının en çok emildiği yer olan okyanuslarda, sıcaklık son yüzyılda 0,76 derece arttı. Bu da mercanların renginin beyazlamasına neden oldu. Beyazlama, mercana hayat veren alglerin, mercan kayalıklarını terk etmesiyle, yani mercanların ölmesiyle ortaya çıkıyor.

"Aşırı avlanma önlenmeli"

Deniz memelileri, köpek balıkları ve akraba türlerin üçte biri. Okyanuslarda değişen şartlar sebebiyle yok olma tehlikesi yaşıyor.

Veriler ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Doğal Kaynakları Savunma Konseyi'ne ait.

Tehlikenin ortadan kalkması için 2030'a kadar okyanusların yüzde 30'unun koruma altına alınması gerekiyor. Okyanusların korunması için atılacak adımların başında aşırı avlanmayı önlemek geliyor. Ekosistemin korunması, avlanma limiti getirilmesi haricinde okyanuslarda koruma alanları oluşturmak da diğer önlemler olarak öne çıkıyor.