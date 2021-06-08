ABD'de evsizlik kronik bir sorun olmakla beraber salgın döneminde evsizlerin sayısında büyük artış görüldü.

Ülkedeki evsizlerin sayısı resmi rakamlara göre yaklaşık 600 bin, resmi olmayan rakamlara göre ise bir buçuk milyonun üzerinde.

New York'ta 100 bin evsiz

ABD'de gündemin ilk maddelerinden biri evsizlerin durumu. New York, Los Angeles'la birlikte ülkede en fazla evsizin yaşadığı bölgelerden biri.

New York'ta 100 bine yakın evsiz yaşıyor.

"Hayat dediğimiz şey bu olmamalı"

Röportaj yapılan bir kişi evsizlerle ilgili şunları söyledi:

"Hayat dediğimiz şey bu olmamalı. İnsanlık olarak büyük medeniyetler kurduk, teknolojide en üst düzeye çıktık ama hala sokaklarda yaşamak zorunda kalan insanlar var. Bunun ana sebebi yoksulluk. İnsanlara evsizlere karşı daha duyarlı olmalı."

İşini kaybetme, yoksulluk, aile içi şiddet, depresyon, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı evsizlerin sayısının artmasındaki başlıca sebepler.

Beyaz Saray'a yakın bir noktada da evsizler var

Sadece New York ve Los Angeles değil, başkent Washington da evsizler var. Beyaz Saray'a birkaç yüz metre uzaklıktaki park da evsizlerin hayatını devam ettirmek için seçtiği noktalardan biri.

Röportaj yapılan bir diğer kişi, "Evsiz olmak gerçekten büyük bir zorluk ve felaket. Burada olmak ABD'de yaşamak değil. Ben işimi kaybettim ve ev ne demek gerçekten artık bilmiyorum" dedi.

İstatistikler evsizlerin neredeyse yarısının siyahilerden oluştuğunu ortaya koyuyor.

Haber: Ali Artmaz

Kamera: Kadir Furkan Durak