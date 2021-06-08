Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan’da yangın: 18 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan’ın Pune şehrindeki bir kimya tesisinde çıkan yangında 18 işçi hayatını kaybetti.
BBC’nin haberine göre, Hindistan'ın Pune şehrinde, Pirangut endüstri bölgesinde faaliyet gösteren bir kimya tesisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 37 işçiyi kurtarmak için tesisin duvarlarını yıktı.
2 bin 800 dolar tazminat
Yetkililer, işçilerden 18'inin yangında öldüğünü açıkladı.
İşçiler için taziyelerini bildiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ölenlerin ailelerine 2 bin 800 dolar tazminat ödeneceğini duyurdu.
Son Haberler
- 12:07
- 12:04
- 12:05
- 12:06
- 12:01
Sıradaki Haber
Dijital COVID Sertifikası, Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz