Kazakistan'da hükümete bağlı "Open NPA" adlı site, daha önce iki ülke arasında imzalanan askeri alanda iş birliği anlaşması gereği Kazakistan'dan Tacikistan'a karşılıksız askeri-teknik yardımın sağlanmasına ilişkin yasa tasarısını yayımladı.

Tasarı, 17 Haziran'a kadar kamuoyunda tartışılacak.

Tasarıya göre Kazakistan, Tacikistan'a karşılıksız 3 milyonun üzerinde mermi yardımı yapacak.

"Kırgızistan ile yaşanan sorunla alakalı değil"

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu askeri yardımın, Kırgızistan ve Tacikistan sınırında yaşanan krizle ilgili olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, "Tacikistan Savunma Bakanlığı, Aralık 2019'da tarafımıza Tacik-Afgan sınırında durumun kötüye gitmesi nedeniyle askeri-teknik yardım talebinde bulundu. Tacikistan ile anlaşma, Afganistan'dan uluslararası koalisyon güçlerinin askeri birliklerini çekmeye yönelik kararların planlandığı dönemde yapılmıştır" denildi.