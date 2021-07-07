Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
Rusya, Estonya'nın St. Petersburg Konsolosunu sınır dışı etti
[Fotoğraf: AA]
Rusya'da, dün casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte sınır dışı edildi.
Sınır dışı kararının, Estonyalı diplomatın "casusluk amacıyla bilgi topladığı" gerekçesiyle alındığı aktarıldı.
Mart Latte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanındı.
Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Latte'yi dün "gizli bilgiler temin etmesi" nedeniyle gözaltına aldığı belirtilmişti.
İlgili açıklamada, "Bu faaliyet, diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuz ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesine yer verilmişti.
Etiketler: Rusya
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