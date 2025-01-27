Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'a tepki: Açgözlülüğün insan türünü yok edecek

Petro, ABD'nin, Kolombiya devlet yetkilileri ve yakın aile bireyleri için vize kısıtlaması getirmesine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

X sosyal medya platformundan Trump'a kapsamlı şekilde cevap veren Petro, şunları ifade etti:

"ABD'ye seyahat etmeyi pek sevmiyorum, biraz sıkıcı ama itiraf etmeliyim ki orada değerli şeyler de var. Washington'da siyahların yaşadığı mahallelere gitmeyi seviyorum. Başkentte siyahlar ile Latinlerin arasında barikatlarla dolu engeller gördüm. Bunun saçmalık olduğunu düşündüm çünkü onların birleşmeleri gerekiyor. ABD tarihinde benim kanımdan olan Sacco ve Vanzetti unutulmazdır. Onları yakından takip ediyorum. İşçi liderleri olarak elektrikli sandalye ile öldürüldüler. ABD'de ve benim ülkemde hala faşistler var."

Trump'a yönelik eleştirilerini sert dille sürdüren Petro, şunları kaydetti:

"Senin petrolünü sevmiyorum. Açgözlülüğün (Trump), insan türünü yok edecek. Belki bir gün, gastritime rağmen kabul ettiğim bir kadeh viski eşliğinde bu konuyu açık yüreklilikle konuşabiliriz ama bu zor çünkü beni aşağı bir ırk olarak görüyorsunuz. Oysa ben öyle değilim ve hiçbir Kolombiyalı da değil. Eğer inatçı birini tanıyorsanız o da benim, nokta. Ekonomik gücünüz ve kibrinizle (askeri darbeyle görevinden indirilen eski Şili Devlet Başkanı Salvador Allande) Allende'ye yaptığınız gibi bir darbe yapmaya çalışabilirsiniz ama ben hukukumla ölürüm. İşkenceye ve size direnirim."

Cumhurbaşkanı Petro, Trump'ın kararlarını destekleyenlere ve kendisini eleştirenlere seslenerek, "Kolombiya'nın yanında köle tacirleri istemiyorum. Zaten birçoğuna sahiptik ve kendimizi kurtardık. Kolombiya'nın yanında özgürlük sevdalılarını istiyorum. Eğer bana eşlik etmezseniz başka yere giderim. Kolombiya, dünyanın kalbidir ve siz bunu anlamadınız. Burası sarı kelebeklerin, Remedios'un güzelliğinin ve aynı zamanda Aureliano Buendia albaylarının ülkesidir. Ben de onlardan biriyim, belki de sonuncusuyum." görüşünü paylaştı.

Trump'a eski ABD Başkanı Abraham Lincoln'u anımsatan Petro, "Özgürlüğümü sevmiyorsan tamam. Ben beyaz köle sahiplerinin elini sıkmam. Ben Lincoln'ün beyaz özgürlükçü mirasçılarının ve dua ettiğim ABD'nin siyah ve beyaz köylü çocuklarının elini sıkıyorum. Onlar, ABD'nin gerçek sahipleri ve ben onların önünde diz çöküyorum, başka hiç kimsenin önünde değil. Beni yerimden edin başkan, Amerika ve insanlık elbette cevap verecektir." ifadelerini kullandı.

"Kolombiya, artık kuzeye bakmayı bıraktı"

Ülkesinin tarihine atıfta bulunan Petro, Kolombiya'nın artık dünyaya baktığını ve kuzeye bakmayı bıraktığını vurguladı.

Petro, Kolombiya halkının kanının, Kurtuba Emirliği'nin, Akdeniz'in Latin Romalılarının, Atina'da cumhuriyeti ve demokrasiyi kuranların kanından geldiğini vurgulayarak, "Kanımızda sizin tarafınızdan köle haline getirilen direnişçi siyahların da izleri var. Kolombiya, Washington'dan önce Amerika'nın, tüm Amerika'nın ilk özgür bölgesidir. Benim ülkem, Mısır firavunları zamanından kalma kuyumcuların ve Chiribiquete'deki dünyanın ilk sanatçılarının ülkesidir." ifadelerini kullandı.

"Bize asla hükmedemeyeceksiniz"

Petro, Trump'a Panama Kanalı'nı hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bize asla hükmedemeyeceksiniz. Topraklarımızda özgürlük diye haykırarak at koşturan ve adı Bolivar olan savaşçı bize karşı çıkıyor. Halkımız biraz ürkek, naif ve sevgi dolu ama bizden zorla aldığınız Panama Kanalı'nı nasıl geri alacaklarını bilecekler. Latin Amerika'nın dört bir yanından gelen iki yüz kahraman, öldürdüğünüz Bocas del Toro'da (Panama'da bir şehir), bugünkü Panama'da, eski adıyla Kolombiya'da yatıyor. Bir bayrak yükseltiyorum ve Gaitan'ın dediği gibi, tek başıma kalsam bile, sizin büyük büyükbabanızın bilmediği ama benim bildiğim Amerika'nın onuru olan Latin Amerika onuru ile yükseltilmeye devam edecektir. ABD'nin sayın mülteci başkanı, ablukanız beni korkutmuyor çünkü Kolombiya, güzellikler ülkesi olmasının yanı sıra dünyanın kalbidir. Güzelliği benim kadar sevdiğinizi biliyorum, ona saygısızlık etmeyin ve o size şirinliğini getirecektir."

Kolombiya'dan ABD'ye yüzde 50 gümrük vergisi misillemesi

Petro, Trump’a meydan okuyarak, "Kolombiya, bugünden itibaren tüm dünyaya kollarını açtı. Özgürlüğün, yaşamın ve insanlığın inşa edilmesi gerekiyor. İnsan emeğiyle üretilen ürünlerimizin ABD'ye girişine uyguladığınız yüzde 50 gümrük vergisini öğrendim, ben de aynısını yapıyorum. Halkımız, Kolombiya'da keşfedilen mısırı yetiştirmeye devam etsin ve dünyayı beslesin." ifadelerini kullandı.

Latin Amerika ülkelerinden Petro'ya destek açıklamaları yapıldı

Bu arada, bazı Latin Amerika devlet başkanları, Petro'ya destek açıklamasında bulundu.

Honduras, "Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Geçici Başkanı" sıfatıyla devlet ve hükümet başkanlarını acil toplantıya çağırdı.

Honduras'tan Trump'a ülkedeki ABD üslerinin kapatılabileceği uyarısı

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, yaptığı açıklamada, Trump'ın toplu sınır dışı planını hayata geçirmesi durumunda Honduras topraklarındaki ABD askeri üslerini kapatmayı değerlendirebileceğini ifade etti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından Petro'nun fotoğrafını paylaşarak, "Kolombiyalıların haklarını onurlu bir şekilde savunmasını ve halkı ile Amerika'mız üzerinde baskı kurmaya çalıştıkları ayrımcı muamele ve şantaja verdiği yanıtı sonuna kadar destekliyoruz." mesajını paylaştı.

Venezuela lideri Maduro'dan destek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya birlik olma çağrısında bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, mevkidaşına "güçlü" destek verdi.

Maduro, "Başkan Petro, Venezuela halkının deneyimine ve gücüne güvenebilirsiniz. Kolombiya ve Venezuela olarak barış ve derin diyalog içinde her zaman birlikte olacağız. Birleşelim, bağımsızlığımızı pekiştirelim. Latin Amerika ve Karayipler'deki halklarımız için refah inşa edelim, Tanrı bizimledir." şeklinde konuştu.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de açıklamasında, Trump'a sert tepki göstererek, Petro'nun sonuna kadar yanında olduklarını bildirdi.