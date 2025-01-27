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Dünya
AA 27.01.2025 09:17

Jeju Air kazasında motorlarda kuş tüyleri bulundu

Güney Kore'de Aralık ayında düşen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği Jeju Air yolcu uçağına dair ön rapor yayımlandı. Rapora göre, kazaya neden olduğu düşünülen kuş çarpmasına dair kanıtlar tespit edildi.

Jeju Air kazasında motorlarda kuş tüyleri bulundu

Ön inceleme raporuna göre, uçağın her iki motorunda Baikal yeşilbaşı türüne ait tüyler ve kan lekeleri bulundu. Göçmen bir ördek türü olan Baikal yeşilbaşı, büyük sürüler halinde uçuyor. Yetkililer, kazanın nedenlerine ilişkin incelemelerin kuş çarpmasının yanı sıra pist sonunda bulunan beton yapıya da odaklanacağını belirtti.

Raporda, Boeing 737-800 tipi uçağın motorlarının detaylı şekilde inceleneceği ve kazanın etkilediği beton yapının analiz edileceği ifade edildi.

Pilot "mayday" çağrısı yapmıştı

Jeju Air’e ait uçak, 29 Aralık sabahı Bangkok'tan havalanarak Güney Kore'nin güneybatısındaki Muan Uluslararası Havalimanı'na doğru seyir halindeydi.

Saat 08.57’de kule ile irtibata geçen pilotlara "kuş hareketliliğine dikkat etmeleri" yönünde uyarı yapıldı. Saat 08.59’da ise pilot, bir kuşa çarptıklarını bildirerek "mayday" çağrısı yaptı.

Pilot, aksi yönden iniş için izin talep etti ancak iniş takımları açılmadan gövde üzerine iniş gerçekleşti. Uçak, pistin sonuna kadar sürüklendikten sonra beton yapıya çarparak infilak etti.

Beton yapı tartışmalara neden oldu

Yetkililer, kazadan dört dakika önce uçuş verilerinin ve kokpit ses kayıtlarının kesildiğini açıkladı. Kazada kullanılan uçak modelini daha önce uçuran bazı uzmanlar, pist kenarındaki beton yapıların varlığını sorguladı. Uzmanlar, bu yapıların olmaması halinde can kaybının daha az olabileceğini savundu.

Söz konusu beton yapının, uçak inişlerine yardımcı olan bir seyrüsefer sistemi olan "yerelizer"i barındırdığı ifade edildi. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, bu sistemin ülke genelindeki diğer havalimanlarında ve yurt dışında da kullanıldığını bildirdi.

Geçen hafta yetkililer, ülkedeki yedi havalimanında kullanılan beton bariyerlerin değiştirileceğini ve pist güvenlik alanlarının yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Kazaya ilişkin ön rapor, Birleşmiş Milletler’e bağlı havacılık kurumu ile ABD, Fransa ve Tayland’daki yetkililere sunuldu.

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Güney Kore Uçak Kazası Fransa Havacılık
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