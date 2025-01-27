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Dünya
AA 27.01.2025 09:28

Gazze'de zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin topraklarına dönüşü başladı

Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü sabah saatlerinde başladı.

Gazze'de zorla yerinden edilen on binlerce Filistinlinin topraklarına dönüşü başladı
[Fotograf: AA]

İsrail'in Gazze Şeridinin kuzeyi ve güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan Filistinlilerin geçişine yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) izin vereceğinin açıklanmasının ardından, binlerce Filistinli yanlarına alabildiği eşyalarla Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yürümeye başladı.

Ayrıca anlaşmaya göre Gazze'nin kuzeyine Salahaddin Caddesi üzerinden geri dönüşler ise yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başlıyor. Salahaddin Caddesi üzerinden dönüşlerin yaya değil, sadece araçlarla yapılması planlanıyor. Gazze'nin güneyinden kuzeyine dönüşte kullanılacak araçların geçiş noktasında bir ABD'li özel güvenlik şirketi tarafından denetim yapılacağı belirtiliyor. Selahaddin Caddesi üzerinde İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) uçuş yaptığı aktarılıyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki yapıların yüzde 80-90'ı yıkılmış olsa da 15 ay boyunca defalarca yerinden edilen Filistinliler, topraklarına dönmek istediklerini vurguluyor.

Hamas'tan Gazze halkını tebrik açıklaması

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze halkını "kutlu, mübarek geri dönüşlerinden dolayı" tebrik etti.

Açıklamasında Rişk, "Bu büyük bir gün. Göçe zorlananların kuzeye geri dönüş manzarası, İsrail işgalinin Filistin halkını yerinden etme konusundaki tüm hayallerini ve yanılgısını paramparça ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail, esir takasındaki anlaşmazlık nedeniyle Hamas ile vardığı ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüğünü ihlal ederek, zorla yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin vermeyeceğini açıklamıştı. Zorla yerinden edilen Filistinlilerin, insan seli biçiminde Gazze'nin kuzeyine geçiş için beklediği havadan çekilen görüntülere yansımıştı.

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