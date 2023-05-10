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Dünya
TRT Haber 10.05.2023 16:21

Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Deutsche Welle gazetesine konuştu. Hapiste bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki AİHM kararının uygulanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin dış politikasında "180 derece dönüş" mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Deutsche Welle'nin Türkçe yayım yapan gazetesine konuştu, iç ve dış politikaya dair mesajlar verdi.

Kılıçdaroğlu, hapisteki Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın mahkumiyetini değerlendirdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş ve Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu kararın uygulanacağını söyledi ve iki ismin düşünce suçundan hapiste olduğunu savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerine de değindi ve "Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz" dedi.

"Bizim yönümüz Batı"

AB'nin öngördüğü tüm demokratik kuralları uygulayacaklarını belirtti.

Türkiye-Rusya ilişkileri ile ilgili "Bizim yönümüz Batı uygarlığı" yorumunu yapan Kılıçdaroğlu, ancak Rusya ile ilişkileri iyi bir zeminde götürmek istediklerini vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini doğru bulmadıklarını ve kabul etmediklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, İktidara gelmeleri durumunda yurt dışı seçim çevresi yasası çıkaracaklarını söyledi. Böylece yurt dışındaki Türklerin kendi vekil adaylarını Meclis'e gönderebileceklerini kaydetti.

ETİKETLER
Kemal Kılıçdaroğlu Seçim 2023 Osman Kavala Selahattin Demirtaş
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