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Dünya
AA 10.05.2023 16:00

Arap Birliği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek üzere "olağanüstü" toplanıyor

Arap Birliği, İsrail'in Gazze saldırılarını görüşmek üzere bugün olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Arap Birliği, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek üzere "olağanüstü" toplanıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre, Arap Birliği Konseyi daimi üyeleri, gün içerisinde Kahire'deki genel merkezde olağanüstü şekilde toplanacak.

Mısır, Ürdün ve Filistin'in talebi üzerine, Arap Birliğinin dönem başkanı Mısır'ın başkanlığında düzenlenecek toplantıda, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlalleri, Gazze'ye düzenlenen son saldırılar ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması konuları görüşülecek.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetmiş, 22 Filistinli de yaralanmıştı. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu Gazze'de bazı alanları bugün yeniden vurmuştu.

Bölgede gerilim tırmanmıştı

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne roketler atılmış, İsrail ordusu da Gazze'ye havadan saldırmıştı. Bölgedeki gerilim 24 saatin ardından ateşkesle sonuçlanmıştı.

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