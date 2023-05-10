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Dünya
AA 10.05.2023 15:45

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıda 2 Filistinli öldü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırıda 2 Filistinlinin daha öldüğü bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıda 2 Filistinli öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıların bilançosuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugünkü İsrail saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece İsrail'in dünden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralı sayısının da 37'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'yi vurdu
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'yi vurdu

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetmiş, 22 Filistinli yaralanmıştı. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından 3 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail ordusu, gece saatlerinden itibaren sükunetin hakim olduğu Gazze'de bazı alanları bugün yeniden vurmuştu.

Bunun üzerine Gazze'den de İsrail tarafına bir dizi roket fırlatılmıştı.

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