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Dünya
AA 10.05.2023 15:43

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında arttı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileriyle paralel artış kaydeden TÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda ise yüzde 4,9 arttı. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 5 artması yönündeydi. Yavaşlamaya devam eden ve Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, martta yüzde 5 olmuştu.

Barınma maliyetleri enflasyonun itici gücü olmayı sürdürdü

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem olmaya devam etti. Barınma endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 8,1 arttı.

Aynı dönemde ikinci el araç ile benzin fiyatlarındaki artışlar da öne çıktı. İkinci el araç fiyatlarına ilişkin endeks, nisanda aylık bazda yüzde 4,4 artmasına karşın yıllık bazda yüzde 6,6 azaldı.

Benzin endeksi de nisanda aylık yüzde 3 artarken, yıllık yüzde 12,2'lik azalış kaydetti.

Gıda endeksi bu dönemde aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 7,7 arttı.

Çekirdek enflasyon beklentilerle paralel seyretti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,5 arttı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon, aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,6 artmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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