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Dünya
AA 10.05.2023 14:50

Vucic: 3 binden fazla yasa dışı silah ve on binlerce mermi teslim edildi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 8 Mayıs'ta başlatılan yasa dışı silahların gönüllü teslimi kapsamında, 3 binden fazla silahın ve on binlerce merminin güvenlik güçlerine teslim edildiğini söyledi.

Vucic: 3 binden fazla yasa dışı silah ve on binlerce mermi teslim edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın yerel bir televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkede geçen hafta yaşanan ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2 silahlı saldırının ardından ülkede alınan tedbirleri değerlendirdi.

Sırbistan genelindeki her okulda polislerin görevlendirildiğini anımsatan Vucic, "8 Mayıs-8 Haziran arasında uygulanacak yasa dışı silahların gönüllü teslimi uygulaması kapsamında 3 binden fazla silah ve on binlerce mermi, güvenlik güçlerine teslim edildi. Bu oldukça iyi bir gelişme." dedi.

Cumhurbaşkanı Vucic, yasa dışı silahların tesliminin ardından ülkedeki izinli silahların da kontrol edileceğini ifade ederek, vatandaşlara 26 Mayıs Cuma günü, Sırbistan tarihinde düzenlenecek en büyük gösteriye katılmaları çağrısı yaptı.

Sırbistan'ı korumak isteyen herkesi gösteriye davet eden Vucic, "Ülkemizi, onu yıkmak isteyenlerden koruyalım ve bunu barışçıl bir yöntemle yapalım. Bu yüzden 26 Mayıs'ta bir araya gelelim." diye konuştu.

Bu arada, ikinci silahlı saldırının faili 21 yaşındaki U.B'nin babasının da gözaltına alındığı duyuruldu.

Sırbistan'da iki silahlı saldırı

Başkentte 3 Mayıs'ta Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki K.K'nin silahlı saldırısında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Okuldaki saldırıda bir öğretmen ve 6 öğrenci yaralanırken, olayın faili K.K'nin saldırıyı 1 aydır planladığı ortaya çıkmıştı.

Başkentteki okul saldırısından 2 gün sonra da 21 yaşındaki saldırgan U.B, Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle etrafa rastgele ateş edip 8 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Belgrad'da okuldaki saldırının ardından Eğitim Bakanı Branko Ruzic de istifa ettiğini açıklamış ve istifasını "geri alınamaz" bir şekilde Başbakan Ana Brnabic'e sunduğunu belirtmişti.

Sırbistan'da 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2 silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.

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